Wat is het nut van de mug?

Er komen momenten in het leven, waarop je jezelf belangrijke levensvragen stelt. Zo ook iedere zomer, wanneer muggen de nacht terroriseren. Jeuk, een kapot gekrabde huid en het eindeloze gezoem van de vleugels van de insecten. Wat is het nut van muggen? Is het erg als muggen uitsterven? Waarom beperken muggen hun dieet niet tot andere diersoorten? De vrouwelijke mug heeft energie nodig om eitjes te kunnen leggen, en die energie krijgt zij maar op een manier: bloed.

Niet alleen mensenbloed, ook heel veel andere diersoorten zijn de sjaak. Wij zijn een makkelijke prooi omdat onze huid dun is en in tegenstelling tot luizen komen muggen niet door haar heen. Daarom gaat de mug over het algemeen sneller op de mens af dan op andere behaarde dieren. De vrouwelijke bloedzuigers behoren tot de voedselketen. De larven van de mug worden weer opgegeten door vissen, reptielen en andere diersoorten die wij ooit nodig zullen hebben. Biologen die zeggen dat de voedselketen volledig uit balans raakt wanneer een diersoort het voor gezien houdt, gaan volgens filosoof Bas Haring wel erg ver: “Je kunt de natuur het beste vergelijken met een economie waarin duizenden bedrijven en bedrijfjes met elkaar verbonden zijn. Maar geen van die bedrijven is strikt noodzakelijk. Er mogen er heus wel een aantal verdwijnen”. Diersoorten sterven voortdurend uit, met of zonder bemoeienis van de mens. Ook komen er elke dag weer nieuwe diersoorten bij, hopelijk een die de mug permanent kan laten verdwijnen.