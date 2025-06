Democratische politici Minnesota beschoten, politie zoekt dader

MINNEAPOLIS (ANP) - De politie in de Amerikaanse stad Minneapolis is op zoek naar een schutter die in het noorden van de stad doelbewust op Democratische politici heeft geschoten. Twee parlementariërs van de staat Minnesota, John Hoffman en Melissa Hortman, zijn samen met hun partners in hun huizen in twee wijken in de nacht van vrijdag op zaterdag mogelijk door dezelfde schutter beschoten. Ze zouden zwaargewond zijn geraakt.

De politie heeft volgens lokale media mensen gestuurd naar huizen van andere parlementariërs om die te beveiligen. Het gaat volgens de politie om een dader die zich voordoet als politieagent.

In de wijk Brooklyn Park wordt mensen in een deel van de wijk gevraagd binnen te blijven. Het is volgens plaatselijke media nog niet duidelijk hoeveel mensen in totaal zijn neergeschoten en hoe ze eraan toe zijn. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.