Demonstranten dringen parlement Abchazië binnen

SOECHOEMI (ANP/RTR) - Demonstranten zijn het parlement van Abchazië, een afvallige regio in Georgië, binnengedrongen, meldt het Russische persbureau RIA Novosti. Een menigte had zich bij het gebouw in de hoofdstad Soechoemi verzameld uit onvrede over een economisch verdrag met Rusland. De betogers vrezen dat de invloed van Rusland te groot wordt.

Russische staatsmedia hebben beelden gedeeld van honderden betogers bij het parlement, waar volksvertegenwoordigers op het punt stonden het verdrag met Rusland te ratificeren. De zitting werd opgeschort.

Het gebied in het noordwesten van Georgië opereert sinds 1993 als een onafhankelijke staat. Rusland is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid van Abchazië hebben erkend.

Het akkoord maakt Russische investeringsprojecten in Abchazië mogelijk. Tegenstanders voerden eerder deze week al demonstraties, onder meer door een belangrijke snelweg te blokkeren.