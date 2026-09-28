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Demonstranten verlaten straat omstreden Oranjemars Noord-Ierland

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 3:49
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PORTADOWN (ANP/DPA) - De honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat die zij blokkeerden verlaten. Een groep bewoners meldt volgens de BBC wel wacht te blijven houden op Garvaghy Road.
De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde, die voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Garvaghy Road mocht trekken. De Oranjeorde trok zich daarop terug maar meldde zondag Portadown niet te verlaten voor leden de mars kunnen lopen. Gavin Robinson, de leider van de Democratic Unionist Party (DUP), zei dat de Oranjeorde bereid is "uren, dagen of maanden" te wachten.
Garvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. In 1998 kwam met het Goedevrijdagakkoord een einde aan de zogenoemde 'Troubles', het dodelijke gewapende conflict tussen de Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten.
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