Demonstratie bij opening Amerikaans consulaat in Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 22:33
NUUK (ANP/BLOOMBERG) - De opening van een nieuw Amerikaans consulaat in de Groenlandse hoofdstad Nuuk heeft geleid tot protesten. Inwoners zijn bezorgd over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor het eiland. Honderden mensen verzamelden zich met anti-Amerikaanse spandoeken en posters.
Op de posters stond onder andere 'nee is nee' en 'Groenland behoort aan de Groenlanders'. "We willen geen Amerikanen zijn", riep Aqqalukkuluk Fontain, die de demonstratie organiseerde. "We eisen respect, soevereiniteit en het recht om te bestaan zonder bedreigingen."
Het nieuwe consulaat is bedoeld om de VS en Groenland "dichter bij elkaar te brengen", zei de aanwezige Amerikaanse ambassadeur in Denemarken, Kenneth Howery. Groenland maakt deel uit van het koninkrijk Denemarken.
De spanningen tussen de landen zijn aanzienlijk opgelopen sinds president Trump meermaals aangaf Groenland te willen hebben "om veiligheidsredenen". Na een gesprek met NAVO-baas Mark Rutte veranderde hij van toon, maar er werd wel meer Amerikaanse invloed afgesproken.
