Wall Street sluit opnieuw hoger, Nvidia bij dalers na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine koerswinsten gesloten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de flinke plussen een dag eerder. AI-chipconcern Nvidia behoorde echter tot de verliezers op Wall Street na de bekendmaking van kwartaalcijfers woensdag nabeurs.

Nvidia daalde 1,8 procent. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) boekte afgelopen kwartaal opnieuw recordresultaten. De omzet steeg met 85 procent tot 81,6 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder dankzij de aanhoudende grote vraag naar chips voor AI-datacenters. Volgens topman Jensen Huang verloopt de bouw van AI-fabrieken met "uitzonderlijke snelheden". Nvidia is het waardevolste bedrijf ter wereld, met een beurswaarde van ruim 5 biljoen dollar.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 50.285,66 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 7445,72 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 26.293,09 punten. De Amerikaanse beurzen gingen een dag eerder tot 1,5 procent omhoog.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 97,20 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 103,95 dollar per vat, na eerder op de dag nog hoger te hebben gestaan. Op woensdag gingen de prijzen ook al flink omlaag door hoop op een snel einde aan de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en een heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei tekenen te zien van vooruitgang in de vredesgesprekken.

Verder kwamen er nog kwartaalberichten van onder meer kledingmerk Ralph Lauren. Die vielen in de smaak bij beleggers, want het aandeel steeg bijna 14 procent. Ook de producent van landbouwmachines Deere meldde cijfers. Die werden minder goed ontvangen en Deere werd 5,3 procent lager gezet.

Walmart

Walmart leverde 7,3 procent in. De grootste supermarktketen ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal stelden teleur.

De producent van belastingsoftware Intuit dook 20 procent in het rood na tegenvallende vooruitzichten voor het gehele jaar. Daarnaast gaat Intuit ongeveer 3000 banen schrappen om kosten te besparen. Volgens het bedrijf kan veel werk worden overgenomen door AI.