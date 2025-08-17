DENK-Kamerlid Ergin: Van Baarle blijft voor ons de lijsttrekker

DEN HAAG (ANP) - Als het aan DENK-Kamerlid Doğukan Ergin ligt, komt Stephan van Baarle weer terug als lijsttrekker van de partij nu het partijbestuur is afgetreden. Maar "Van Baarle moet het besluit zelf nemen en wij willen hem daarvoor de ruimte geven", zegt Ergin.

Volgens hem heeft het conflict met het bestuur "een wissel getrokken" en moet Van Baarle "de situatie verwerken. Wij steunen hem daarbij".

"Voor ons als fractie is hij de enige echte lijsttrekker. We gaan hem de komende dagen de ruimte geven en dan gaan we met hem in gesprek", aldus Ergin.

DENK heeft drie zetels in de Tweede Kamer.