Nederlandse hockeysters wederom de beste van Europa

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn in Mönchengladbach voor de vijfde keer op rij Europees kampioen geworden. Het elftal van bondscoach Raoul Ehren versloeg Duitsland in de finale met 2-1.

Nederland opende al vroeg in de wedstrijd de score. Pien Dicke tikte de bal van dichtbij binnen. In de derde minuut van het tweede kwart werkte Luna Fokke een schot van Xan de Waard in het doel van Duitsland. De Duitse Lisa Nolte maakte in de 35e minuut de 2-1 uit een strafcorner.

Duitsland had op het moment van de 2-1 een speelster meer op het veld staan, omdat Yibbi Jansen een tijdstraf uitzat. Kort daarna waren de rollen omgedraaid toen de Duitse Sara Strauss het laatste deel van het derde kwart tien minuten naar de kant moest na een zware overtreding.

Nederland wist niet te profiteren van de numerieke meerderheid. In het laatste kwart had Nederland opnieuw vijf minuten lang een speelster meer op het veld staan, maar kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.