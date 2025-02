Derde arrestatie in Franse moordzaak 11-jarig meisje

PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft maandagavond een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op een 11-jarig meisje. Het gaat om een 23-jarige man, meldt de politie aan de Franse krant Le Parisien. Eerder op de dag werden al een 23-jarige man en een 55-jarige vrouw opgepakt. BFMTV meldde eerder dat deze twee verdachten moeder en zoon zijn.

Het slachtoffer, Louise, kwam vrijdag niet thuis na school in Épinay-sur-Orge, ten zuiden van Parijs. Haar lichaam werd zaterdag in het bos teruggevonden. Ze kwam door steekwonden om het leven, aldus Le Parisien.

"In tegenstelling tot de eerder aangehouden verdachte, is de 23-jarige man niet dakloos", schrijft Le Parisien. De krant meldde dat de 23-jarige man die eerder op de dag gearresteerd werd bij de politie bekend was voor kleine vergrijpen en op straat leefde.

Moeder opgepakt

Een motief voor de moord is nog onbekend. De moeder zou zijn opgepakt omdat ze ervan wordt verdacht dat ze het misdrijf niet heeft gemeld.

Het bos waar het slachtoffer werd gevonden, is zondag door agenten nog doorzocht. Toen zou ook de telefoon van het slachtoffer zijn gevonden, aldus de Franse media.