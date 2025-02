Andre van Duin: "Ron had zich allang neergelegd bij zijn dood"

De dood kwam voor Ron Brandsteder (74) niet onverwacht en ook niet als een vijand. Hij was lang ziek en had veel pijn. André van Duin raakt opnieuw geëmotioneerd door de herinnering aan hun laatste gesprek, zegt hij tegen De Telegraaf: „Hij klonk zo rustig, zo wel voorbereid. Hij had zich er ook allang bij neergelegd dat hij niet meer beter zou worden. Het was een pak van zijn hart dat hij er klaar voor was, zei hij. Hij had ook zoveel last gehad, zo veel pijn. Gordelroos was er ook nog bijgekomen. Het is nog snel gegaan allemaal. Voor hem zeg ik: gelukkig maar.”

’

Een klein groepje mensen werd gisterochtend in alle vroegte op de hoogte gesteld van de dood van Brandsteder. Hij blies om kwart voor vijf zijn laatste adem uit. En intimi wisten dat het niet lang meer zou duren.

„Ik wist dat Ron de laatste tijd heel erg ziek was”, vertelt Caroline Rensen(60), die tien jaar lang maakte met Ron Brandsteder en . „Hij was thuis met Yvonne, daar werd hij verzorgd. Ik wilde bij hem langsgaan, maar hij wilde niemand meer zien. Ron was toen ook al gestopt met zijn medicatie.”

Van Duin: „Eigenlijk trok Ron zich al een tijdje terug, en niemand wist waarom. Een paar maanden geleden hebben we geluncht, zonder te beseffen dat het laatste keer was dat we elkaar zouden zien. Twee weken geleden belde hij. Ik vertelde dat ik in Spanje was en daarop zei hij: ’Dan zullen we elkaar niet meer zien.’”