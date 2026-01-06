ECONOMIE
Derde persoon ontkwam aan schietpartij Amsterdam Nieuw-West

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 13:04
anp060126135 1
AMSTERDAM (ANP) - De twee tieners van 16 en 18 jaar die op nieuwjaarsdag in Amsterdam Nieuw-West werden doodgeschoten, waren volgens de politie samen met een derde persoon. Hij kon ontkomen aan de schietpartij. "Het lijkt erop dat de slachtoffers geen schijn van kans maakten", aldus de politie. De drie jongens woonden in een opvanglocatie voor asielzoekers in de hoofdstad.
Volgens de politie liggen alle scenario's nog open. In het Piet Wiedijkpark, waar de schietpartij plaatsvond, is een tekstbord geplaatst met het verzoek aan getuigen zich te melden. Dinsdagmiddag zet de politie ook een bus neer aan de Pieter Calandlaan, waar eventuele getuigen in gesprek kunnen met wijkagenten en de gemeente.
Het Parool meldde op basis van ingewijden eerder dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en uit Zuid-Amerika. Dat konden de politie, een woordvoerder van het COA en de gemeente nog niet bevestigen.
