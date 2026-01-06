EU roept Israël op ngo's toe te laten in bezet Palestijns gebied

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept Israël op internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die hulp verlenen in bezet Palestijns gebied toegang te verlenen. Met name nu het winter is en "Palestijnen worden blootgesteld aan zware regenval en dalende temperaturen, zonder veilige beschutting", stellen Kallas en Eurocommissarissen Hadja Lahbib (Crisisbeheer) en Dubravka Šuica (Middellandse Zeegebied).

"Kinderen kunnen niet naar school. Medische voorzieningen functioneren nauwelijks, met minimale personeelsbezetting en apparatuur", aldus de Commissie. De ngo's zijn nodig om humanitaire hulp te leveren en "verder verlies aan mensenlevens" te voorkomen.

Israël kondigde vorige week aan de vergunningen van 37 ngo's in te trekken, omdat deze niet zouden voldoen aan "veiligheids- en transparantiestandaarden". Onder meer Artsen zonder Grenzen heeft geen nieuwe vergunning gekregen en kan vanaf 1 maart niet meer werken in de Gazastrook en de bezette Westelijke Jordaanoever.