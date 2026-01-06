ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU roept Israël op ngo's toe te laten in bezet Palestijns gebied

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 13:05
anp060126136 1
BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept Israël op internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die hulp verlenen in bezet Palestijns gebied toegang te verlenen. Met name nu het winter is en "Palestijnen worden blootgesteld aan zware regenval en dalende temperaturen, zonder veilige beschutting", stellen Kallas en Eurocommissarissen Hadja Lahbib (Crisisbeheer) en Dubravka Šuica (Middellandse Zeegebied).
"Kinderen kunnen niet naar school. Medische voorzieningen functioneren nauwelijks, met minimale personeelsbezetting en apparatuur", aldus de Commissie. De ngo's zijn nodig om humanitaire hulp te leveren en "verder verlies aan mensenlevens" te voorkomen.
Israël kondigde vorige week aan de vergunningen van 37 ngo's in te trekken, omdat deze niet zouden voldoen aan "veiligheids- en transparantiestandaarden". Onder meer Artsen zonder Grenzen heeft geen nieuwe vergunning gekregen en kan vanaf 1 maart niet meer werken in de Gazastrook en de bezette Westelijke Jordaanoever.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading