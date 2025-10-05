ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Derde Rode Lijn-protest begonnen op Museumplein in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 13:21
anp051025068 1
AMSTERDAM (ANP) - Op het Museumplein in Amsterdam is het derde Rode Lijn-protest begonnen. Tienduizenden in het rood geklede mensen zijn samengekomen om het kabinet op te roepen "om de genocide te stoppen en de bezetting van Palestina te beëindigen". Het protest begint met een podiumprogramma waar onder anderen Hedy d'Ancona spreekt. Vanaf 13.45 uur lopen de deelnemers een mars door Amsterdam.
De demonstranten hebben Palestijnse vlaggen bij zich en protestborden met teksten als 'food not bombs', 'DOE IETS' en 'stop killing children'. Veel van hen dragen keffiyehs. Er klinken leuzen als "free free Palestine" en "stop the genocide". De demonstranten zijn van alle leeftijden, zien ANP-verslaggevers. Het protest wordt ook ondersteund door joodse organisaties zoals Een Ander Joods Geluid. Onder de aanwezigen zijn familieleden van de Nederlanders die meevoeren op de Gaza Sumud Flotilla. De boten werden afgelopen week onderschept door Israël en de opvarenden zitten vast in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël.
De vorige twee Rode Lijn-protesten in Den Haag trokken respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

6899c6eb 2428 437b b524 8518d1f6710b

Zijn koolhydraten goed voor je? De nieuwe regels voor brood, pasta en rijst

shutterstock 2424833361

Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 15.09.52

Wat gebeurt er als Poetin sterft?

1653067405748

Liesbeths man was seksverslaafd: een taboeverhaal over bedrog, 100 hoeren, schaamte en veerkracht

Scherm­afbeelding 2025-10-05 om 07.01.48

Yesilgoz had een zware zomer: ‘Dingen kunnen verkeerd uitpakken – dan moet je corrigeren"

Loading