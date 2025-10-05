Derde Rode Lijn-protest begonnen op Museumplein in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op het Museumplein in Amsterdam is het derde Rode Lijn-protest begonnen. Tienduizenden in het rood geklede mensen zijn samengekomen om het kabinet op te roepen "om de genocide te stoppen en de bezetting van Palestina te beëindigen". Het protest begint met een podiumprogramma waar onder anderen Hedy d'Ancona spreekt. Vanaf 13.45 uur lopen de deelnemers een mars door Amsterdam.

De demonstranten hebben Palestijnse vlaggen bij zich en protestborden met teksten als 'food not bombs', 'DOE IETS' en 'stop killing children'. Veel van hen dragen keffiyehs. Er klinken leuzen als "free free Palestine" en "stop the genocide". De demonstranten zijn van alle leeftijden, zien ANP-verslaggevers. Het protest wordt ook ondersteund door joodse organisaties zoals Een Ander Joods Geluid. Onder de aanwezigen zijn familieleden van de Nederlanders die meevoeren op de Gaza Sumud Flotilla. De boten werden afgelopen week onderschept door Israël en de opvarenden zitten vast in de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël.

De vorige twee Rode Lijn-protesten in Den Haag trokken respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen.