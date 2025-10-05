Syrië telt stemmen voor interim-regering na omstreden stembusgang

DAMASCUS (ANP/AFP/DPA) - In Syrië worden de stemmen geteld nadat regionale comités hebben gestemd voor een landelijke interim-regering. De verkiezingen werden gehouden op vijftig locaties verspreid over het land. De stemuitslag wordt later op de dag bekendgemaakt.

Het stemproces werd van meet af aan gezien als ondemocratisch, onder meer omdat de de facto leider van het land, Ahmed al-Sharaa, zeventig van de 210 regeringszetels zelf toewijst. Diens islamistische groepering HTS heeft de macht in het land sinds de omverwerping van het regime van dictator Bashar al-Assad in 2024. In februari liet al-Sharaa zich uitroepen tot president en beloofde hij vrije verkiezingen.

Voor die verkiezingen wees al-Sharaa ook zelf de kiescommissie aan die de comités samenstelde. Volgens commissievoorzitter Mohammad Taha al-Ahmad, verliep de stembusgang "soepel en transparant". In het Koerdisch-geleide noordoosten van het land en in de zuidelijke provincie Suwayda, waar veel druzen wonen, een minderheid, kan niet worden gestemd. De regio's zijn uitgesloten van stemming omdat ze niet onder controle van Damascus staan. De 32 regeringszetels van die regio's blijven vooralsnog leeg.

Al-Sharaa reageerde tijdens een toespraak in Damascus op de kritiek op de stembusgang. "Het klopt dat de verkiezingen niet volledig zijn; het is een bescheiden stembusgang, passend bij de huidige situatie en omstandigheden in Syrië."

De zeventig aangewezen zetels moeten er onder meer voor zorgen dat vrouwen, notabelen en minderheden vertegenwoordigd zijn.