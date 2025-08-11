ECONOMIE
Derek and the Dominos-toetsenist Bobby Whitlock overleden

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 8:06
DALLAS (ANP) - De Amerikaanse toetsenist Bobby Whitlock is op 77-jarige leeftijd overleden, melden verschillende Amerikaanse media. Whitlock was vooral bekend als toetsenist van de band Derek and the Dominos, die begin jaren 70 actief was.
Whitlock vormde Derek and the Dominos samen met Eric Clapton, Carl Radle en Jim Gordon. In 1970 verscheen het enige album van de band, Layla and Other Assorted Love Songs. Met het overlijden van Whitlock is Clapton het enige nog levende lid van Derek and the Dominos. Clapton stond op Facebook stil bij het overlijden van zijn bandmaat. "Onze dierbare vriend Bobby Whitlock is op 77-jarige leeftijd overleden. Onze oprechte condoleances gaan uit naar Bobby's vrouw CoCo en zijn familie op deze trieste dag."
