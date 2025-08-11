ECONOMIE
Nvidia en AMD staan deel inkomsten uit chips voor China af aan VS

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 8:02
anp110825043 1
NEW YORK (ANP) - Twee grote Amerikaanse chipfabrikanten, Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD), hebben toegezegd een deel van hun inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de Amerikaanse regering. Daarover berichten verschillende media, waaronder Financial Times, The Wall Street Journal en Bloomberg. Dit zou onderdeel zijn van een ongebruikelijke regeling met de regering-Trump om exportvergunningen voor de halfgeleiders te krijgen.
Nvidia stemt ermee in 15 procent van zijn inkomsten uit de verkoop van zijn speciaal voor de Chinese markt bedoelde H20-chips te delen, melden de media op basis van anonieme bronnen. Voor AMD geldt eenzelfde constructie.
De bedrijven zouden akkoord zijn gegaan met de regeling als voorwaarde voor het verkrijgen van exportvergunningen voor de Chinese markt, die vorige week zijn verleend. Dat is uniek. Volgens experts stemde geen enkel Amerikaans bedrijf tot nu toe in met het afstaan van een deel van zijn inkomsten voor exportvergunningen.
