Trump wil dat China meer Amerikaanse sojabonen koopt

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump hoopt dat China zijn aankopen van Amerikaanse sojabonen flink opvoert. Met die opmerking heeft de Amerikaanse president opnieuw druk gezet op het handelsoverleg tussen beide landen. Dinsdag loopt een wapenstilstand in de handelsoorlog af en dreigen de importheffingen tussen de Verenigde Staten en China flink op te lopen.

"China maakt zich zorgen over zijn tekort aan sojabonen", schreef Trump maandag op zijn platform Truth Social. "Ik hoop dat China snel zijn sojabestellingen zal verviervoudigen. Dit is ook een manier om China's handelsoverschot met de VS aanzienlijk te verminderen." Trump bedankte in het bericht ook de Chinese leider Xi Jinping, zonder te zeggen waarom.

Met het aflopen van het tariefbestand op 12 augustus komen de opmerkingen op een gevoelig moment. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft eerder wel laten weten dat deze deadline waarschijnlijk wordt uitgesteld. Het is nu wachten op Trump om zo'n uitstel goed te keuren.