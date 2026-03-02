Deskundige: Bril had te veel alcohol in bloed tijdens aanrijding

ANTWERPEN (ANP) - De Nederlandse sterrenchef Nick Bril had te veel alcohol in zijn bloed toen hij hulpkok Joe Claridge overreed. Uit deskundige berekeningen op verzoek van de rechtbank van Antwerpen blijkt dat hij tussen 1,52 en 1,91 promille alcohol in zijn bloed had. Dat meldt persbureau Belga maandag in een verslag van de rechtszaak. De wettelijk toegestane limiet is 0,5 promille. De advocaten van Bril blijven erbij dat hij niet dronken was.

Bril stapte op 8 januari 2024 in zijn Land Rover op het parkeerterrein van restaurant The Jane in Antwerpen. Hij reed achteruit, voelde iets, wachtte even en reed toen weer vooruit. De sterrenchef reed twee keer over Claridge, die achter zijn auto op de grond lag. Claridge overleefde de aanrijding, maar belandde in een coma.

Ongeveer twee uur na het incident legde Bril een ademtest af, waaruit bleek dat hij 1,75 promille alcohol in zijn bloed had. Door het tijdsverschil liet de rechtbank een deskundige berekenen hoeveel alcohol hij op het moment van het ongeval in zijn bloed had.