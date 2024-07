Dieren kunnen niet op de PVV rekenen, zegt Ouwehand (PvdD)

DEN HAAG (ANP) - PVV zal in het nieuwe kabinet weinig bereiken voor dieren, verwacht Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Voorheen konden de partijen elkaar vaak vinden op dit punt. Bij de PVV maakte Dion Graus zich hier herhaaldelijk hard voor. Ouwehand vindt dat de partij van Geert Wilders die principes heeft laten varen door de leiding van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) over te laten aan bewindslieden van de BoerBurgerBeweging.

De PVV gooit "als het erop aankomt de dieren voor de bus", concludeert Ouwehand. Ze verwijt Wilders dat hij om de BBB te bekoren niet meer meestemt met moties die zijn bedoeld om dieren te beschermen. Bovendien vreest ze dat de BBB-ministers de aangenomen moties niet uitvoeren. Dan heeft ze het bijvoorbeeld over plannen om de omstandigheden van diervervoer te verbeteren.

Wilders vindt dat Ouwehand "een karikatuur van de BBB" als "anti-dierenpartij" maakt. De partij van Caroline van der Plas "heeft zeker ook een groot hart voor dieren", zegt de PVV-leider, waarna gelach klinkt in de zaal. "Er is geen boer in Nederland, excessen daargelaten, die niet graag en goed met zijn dieren omgaat." Hij zegt bovendien dat in het hoofdlijnenakkoord ook maatregelen voor dieren staan, bijvoorbeeld waar het gaat om dierenvervoer. Wilders geeft wel toe dat de coalitiepartijen daarin niet zo ver gaan als PvdD zou willen.