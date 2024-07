PVV-leider Wilders: we laten 'onversneden PVV-geluid' horen

DEN HAAG (ANP) - De PVV-fractie gaat in de Tweede Kamer "scherp aan de wind varen, zich dualistisch opstellen en de resultaten kritisch beoordelen", zei Geert Wilders aan het slot van zijn inbreng in het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Over onderwerpen waarover in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB niets is afgesproken, zullen wij "het onversneden PVV-geluid met veel plezier laten horen".

De PVV, met 37 zetels de grootste fractie in de Tweede Kamer, zal zich houden aan alle afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, zegde Wilders toe. "Wij zijn goed voor onze handtekening en we zijn 100 procent te vertrouwen." Als het gaat om de uitwerking ervan "zullen we klappen als het goed is, maar ook boos worden als het ons niet bevalt."

Dat gaat de fractie doen ten aanzien van alle bewindslieden, ook die van de PVV, zei Wilders. "Dat is geen dreigement, maar dat is een dualistische belofte die hoort bij een extraparlementair kabinet."

Esther Ouwehand (PVDD) hoonde die uitspraken min of meer weg. Ze greep terug op het stemgedrag van de PVV, waardoor een wetsvoorstel dat dieren moest beschermen, is gesneuveld. Aanvankelijk was het wetsvoorstel met hulp van de PVV aangescherpt, maar omdat BBB de wet niet wilde, heeft de PVV tegengestemd, sneerde Ouwehand. Volgens haar had Wilders alle ruimte om bij het oorspronkelijke standpunt te blijven, "maar om te kunnen gaan regeren met de BBB is dat zo weggegeven".