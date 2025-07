Dierenwelzijnsorganisaties roepen op tot protest op dierendag

AMSTERDAM (ANP) - Dierenwelzijnsorganisaties willen op dierendag een protestmars in Amsterdam houden tegen de vee-industrie. Ze eisen dat dieren buiten kunnen grazen, scharrelen en wroeten en dat staarten en hoorns niet afgeknipt of afgebrand worden. In de herfst moet de Tweede Kamer een beslissing nemen over een wetsvoorstel voor een dierwaardige veehouderij in 2040.

Initiatiefnemer van de demonstratie Wakker Dier is het oneens met het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. "Als dit werkelijkheid wordt, blijft de vee-industrie om winst draaien, ten koste van dierenwelzijn, natuur en klimaat."

Ook Compassion in World Farming, Dier&Recht, Varkens in Nood, VIER VOETERS en World Animal Protection doen mee aan het protest op 4 oktober. De organisaties vinden het wetsvoorstel helemaal geen overgang naar een "dierwaardige veehouderij".