Zeeman verkoopt minder kleding door logistieke problemen

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Budgetkledingwinkelketen Zeeman heeft vorig jaar minder kleding en andere artikelen verkocht, mede door logistieke problemen. Daardoor lukte het ook niet om winst in de boeken te schrijven, heeft de onderneming naar buiten gebracht in zijn maatschappelijk jaarverslag.

De consumentenomzet zakte van 974 miljoen euro in 2023 naar 969 miljoen euro vorig jaar. Volgens Zeeman had de omzetdaling te maken met de mechanisatie van zijn distributiecentrum. Daarbij speelden problemen, waardoor Zeeman zijn winkels in de eerste maanden van vorig jaar minder goed kon bevoorraden.

Vervolgens had Zeeman een moeilijke periode door regenval en relatief koud weer in juni vorig jaar. In de tweede helft van het jaar ging het wel weer beter met de omzet, maar niet genoeg om de afname uit de eerste zes maanden te compenseren.

De logistieke problemen drukten niet alleen op de omzet, ze zorgden ook voor hoge eenmalige kosten. Hoe groot het verlies precies was, maakte Zeeman niet bekend.