Dieuwertje Blok (67) overleden

Presentatrice Dieuwertje Blok is zondagavond overleden. Dat heeft haar echtgenoot maandag aan het ANP laten weten. Blok werd 67 jaar en leed aan kanker. In januari maakte ze bekend dat de ziekte was teruggekeerd en dat ze haar werk als presentatrice definitief moest neerleggen. Volgens haar echtgenoot sliep Blok thuis vredig in.

In april vorig jaar werd bekend dat Blok neuskanker had en verdween ze uit de openbaarheid. Diezelfde maand onderging de presentatrice een neusamputatie. In januari dit jaar maakte haar werkgever NTR bekend dat opnieuw kanker was geconstateerd bij Blok en dat duidelijk was dat ze niet meer beter zou worden. Als gevolg van de ziekte kon Blok in het najaar Het Sinterklaasjournaal niet presenteren, ze werd vervangen door Merel Westrik.

Blok werd in december benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een bijeenkomst van Het Sinterklaasjournaal in Baarn werd de presentatrice verrast door burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren. Hij roemde Bloks grote maatschappelijke verdiensten. Ze zette zich onder meer in voor VluchtelingenWerk Nederland, de Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds. "We vragen ons in Nederland in toenemende mate af: wat bindt ons eigenlijk nog in dit land? Misschien is het antwoord wel simpel: Dieuwertje Blok."

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.