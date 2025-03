Veldkamp laat bezoek aan Cyprus schieten om Oekraïnedebat

DEN HAAG (ANP) - Het bezoek aan Cyprus van minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) gaat niet door. Dat meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door De Telegraaf. Vanwege de geopolitieke ontwikkelingen moet de minister schuiven in zijn agenda.

Veldkamp zou het koninklijk paar vanaf maandagavond begeleiden, maar blijft in Nederland omdat in de komende dagen mogelijk een debat wordt ingelast over de gebeurtenissen rond Oekraïne. Op donderdag is ook een extra Europese top over Oekraïne en de Europese defensie. Een woordvoerder van de Tweede Kamer kan nog niet zeggen wanneer het debat precies is.

Het programma in Cyprus is op dinsdag en woensdag. Minister Eppo Bruins (Onderwijs, NSC) was eerder van plan woensdag bij te springen zodat Veldkamp naar het debat kon, maar doet dat nu het hele bezoek. Er is onder meer een staatsbanket met president Nikos Christodoulides, een bezoek aan het parlement en een gesprek met Cyprioten die in Nederland hebben gestudeerd.