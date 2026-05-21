Digitaal 'masker' van criminelen uit de lucht gehaald

DRIEBERGEN (ANP) - Een dienst waarmee criminelen dachten ongezien te kunnen communiceren, is uit de lucht gehaald. Dat gebeurde bij een internationale actie waaraan ook Nederland heeft meegedaan. Het onderzoek liep sinds 2023. De vermoedelijke beheerder van de dienst is in Oekraïne opgespoord en verhoord. Ook zijn 33 servers ontmanteld.

De actie was gericht tegen de dienst First VPN. Een VPN, een virtueel privénetwerk, versleutelt het internetverkeer van een apparaat. Dankzij zo'n afgeschermde en beveiligde verbinding kunnen anderen niet zien welke sites iemand bezoekt. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld censuur omzeilen.

Volgens de politie richtte First VPN zich op cybercriminelen. De dienst plaatste advertenties op Russischtalige fora voor cybercriminelen. First VPN beloofde niet samen te werken met justitie en geen gegevens te bewaren, zodat gebruikers niet te achterhalen waren. Via de dienst konden zij onder meer aanvallen met gijzelsoftware uitvoeren, aldus de politie.

Volgens de Europese politiedienst Europol kwamen rechercheurs First VPN tegen in vrijwel elk groot onderzoek naar cybercriminelen in de afgelopen jaren.