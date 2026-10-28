Dijkgraven willen meer investeringen in beschikbaarheid zoetwater

ROERMOND (ANP) - Meer regie, samenwerking en investeringen zijn nodig om Nederland van voldoende zoetwater te blijven voorzien. Die oproep doen de hoogste bestuurders van twaalf waterschappen. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft laten zien hoe kwetsbaar het watersysteem is, zeggen de dijk- en watergraven. "Droogtemaatregelen dulden geen uitstel meer."

Volgens de bestuurders heeft de droge zomer Nederland hard geraakt en laten zien dat beschikbaarheid van water ook economisch van cruciaal belang is. Kredietverzekeraar Allianz raamde de door de hete en droge zomer veroorzaakte economische schade op 9,2 miljard euro. "Zonder voldoende zoetwater komen landbouw, industrie, drinkwatervoorziening, scheepvaart, natuur en leefbaarheid onder druk te staan."

De waterschappen roepen op structureel meer geld uit te trekken voor het Deltaprogramma Zoetwater, dat projecten bevat om de beschikbaarheid van zoetwater op peil te houden. De Algemene Rekenkamer stelde vorige maand vast dat de uitvoering van het programma vertraging oploopt en dat projecten daardoor duurder uitvallen. Een belangrijk probleem is volgens de Rekenkamer dat de doelen van het Deltaprogramma niet concreet en meetbaar genoeg zijn.

Bezuinigingen

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) maakte onlangs bekend dat er gesneden gaat worden in het Deltaprogramma, om zo geld vrij te maken voor onderhoud en vernieuwing van infrastructuur. Volgens de waterschapsbestuurders is er juist structureel meer financiering nodig voor voldoende zoetwater. "Niets doen is geen besparing, maar het vooruitschuiven van een steeds grotere rekening", stellen zij.

Op hoge zandgronden in het oosten, zuiden en midden van Nederland is er de afgelopen jaren vrijwel ieder jaar sprake van ernstige droogte en watertekorten, zeggen de waterschappen. Mede door de hogere ligging stroomt water daar sneller weg, waardoor reserves bij drogere periodes snel zijn uitgeput. Dit jaar kwam daar bovenop dat grote rivieren als de Rijn veel minder water uit het buitenland aanvoerden.

"Een situatie die gezien de klimaatverandering veel vaker gaat voorkomen en om maatregelen vraagt", stellen de bestuurders. Zij pleiten er onder meer voor de opvangcapaciteit van het zogeheten hoofdwatersysteem te vergroten, zodat meer zoetwater kan worden vastgehouden. Ook zouden er strengere regels moeten komen voor het onttrekken van grondwater en meer moeten worden ingezet op hergebruik van gezuiverd afvalwater.