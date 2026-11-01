Slaap je het liefst in een koele kamer en staat de radiator boven al dicht? Volgens Milieu Centraal scheelt het zo'n €80 per jaar als de hele slaapverdieping onverwarmd blijft. Dat bedrag is berekend met een gasprijs van €1,37 per kuub. Met wat gas nu kost, kom je ruim boven de €100 uit.

Er is wel een grens, en die ligt bij 15 graden.

Van €80 naar ruim €100 per jaar

Milieu Centraal adviseert om de verwarming uit te draaien in ruimtes waar je niet bent, ook in de slaapkamers . De €80 geldt voor de vaste voorbeeldwoning van de organisatie: een matig geïsoleerd hoekhuis uit 1970 met een cv-ketel en twee bewoners. Reken je terug, dan gaat het om ongeveer 58 kuub gas per jaar.

Die 58 kuub is nu een stuk meer waard. Volgens Energievergelijk kostte gas bij een nieuw contract op 31 oktober gemiddeld €1,833 per kuub. De ANWB kwam voor oktober uit op gemiddeld €1,73. De rekensom voor dezelfde voorbeeldwoning:

Bij €1,37 (de rekenprijs van Milieu Centraal): zo'n €80 per jaar.

Bij €1,73 (gemiddelde oktober volgens de ANWB): ongeveer €101.

Bij €1,83 (gemiddelde nieuw contract volgens Energievergelijk): ongeveer €107.

Bij €2,04 (gemiddelde dynamische gasprijs in november volgens Jeroen.nl): ongeveer €119.

Voor je eigen huis kan het bedrag hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de grootte en de isolatie. Met een hybride warmtepomp is de besparing kleiner: daarvoor noemt Milieu Centraal €50 per jaar als je de verwarming uitzet in ruimtes waar je niet bent. Eerder schreven we al hoe je een onverwarmde slaapkamer droog houdt . Dit stuk gaat over de vraag hoe koud zo'n kamer kan worden voordat de besparing je geld gaat kosten.

Je ademt 's nachts vocht de koude kamer in

Een onverwarmde kamer blijft niet droog doordat je erin slaapt. Je ademt en transpireert vocht uit, en dat slaat neer op de koudste plekken: de buitenmuur achter het bed, de hoeken bij het plafond en de raamkozijnen. Hoe kouder de muur, hoe sneller dat gebeurt.

Je hoeft geen druppels te zien voordat het misgaat. Volgens de GGD-richtlijn over vocht en schimmel groeien de meeste schimmels in huis al bij 80 procent luchtvochtigheid. Dat verklaart waarom een kamer die de hele winter onverwarmd blijft, met de deur dicht en de roosters dicht, vaak de eerste plek is waar zwarte plekjes verschijnen. Hoe koud een muur precies mag worden, rekenden we na in ons stuk over de kast tegen de buitenmuur

Milieu Centraal zegt uit, de GGD zegt niet helemaal uit

Hier lopen de adviezen uiteen. GGD Leefomgeving raadt aan om overdag liefst 18 graden of meer aan te houden en 's nachts liever niet onder 15 graden te gaan. In de folder van de GGD staat ook letterlijk: "Doe de verwarming niet helemaal uit." Heb je vloerverwarming of een nieuwer ventilatiesysteem, dan is het volgens de GGD vaak beter om de temperatuur zo veel mogelijk gelijk te houden.

De GGD erkent wel dat niet iedereen elke kamer kan verwarmen, bijvoorbeeld omdat het te duur is. Het advies is dan om koudere kamers extra in de gaten te houden. Zie je daar tekenen van vocht, dan is de boodschap kort:

Voelt je slaapkamer klam of ontstaan er schimmels? Zet er dan de verwarming hoger. - GGD Leefomgeving

De GGD noemt schimmel in de slaapkamer bovendien vervelender voor je gezondheid dan schimmel in de badkamer, omdat je er veel meer tijd doorbrengt.

Zo check je deze koude week of het goed gaat

Juist nu wordt het spannend. Zoals we schreven in 'Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand', staat er een koudere periode voor de deur. Dan koelen buitenmuren in een onverwarmde slaapkamer het verst af. Een thermometer met hygrometer van een paar euro geeft je binnen een paar dagen uitsluitsel.

Zakt de kamer 's nachts onder 15 graden? Dan zit je onder de ondergrens van de GGD.

Ligt de luchtvochtigheid 's ochtends ver boven 60 procent? Dan is het schimmelrisico groot.

Zijn de ramen 's ochtends beslagen, ruikt de kamer muf of voelt het beddengoed klam? Dan komt er meer vocht in de kamer dan de koude lucht kwijt kan.

Zie je een grijs of zwart plekje in een hoek of achter de kast? Dan is het al te laat voor 'helemaal uit'.

Is er één ding mis, zet de radiator dan weer laag aan. Je levert dan een deel van de besparing in, maar een schimmelplek weghalen kost meer tijd en geld dan een paar kuub gas.

Dus: radiator dicht of niet?

De ruim €100 is echt, maar alleen als je slaapkamer droog blijft en niet structureel onder 15 graden zakt. In een goed geïsoleerd huis lukt dat vaak zonder verwarming. In een ouder of slecht geïsoleerd huis kom je eerder onder die grens. Meet het een week, en laat de thermometer bepalen of de radiator dicht kan en niet je energierekening.