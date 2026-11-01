Het is drie uur ’s nachts en je staat alweer naast je bed. Op je
veertigste sliep je door, nu ga je twee of drie keer per nacht. Daarin
ben je lang niet de enige.
Meer dan de helft van de ouderen
moet ’s nachts meer dan twee keer
naar de wc, zegt uroloog Maxime Kummeling van het LUMC tegen NEMO
Kennislink
. Artsen noemen dat nycturie. Bij vrouwen komt het zelfs
iets vaker voor dan bij mannen.
Eén of twee keer per
nacht is normaal
“Eén of twee keer per nacht naar de wc is normaal”, zegt Kummeling.
Ook Santé
noemt één keer per nacht meestal geen reden tot zorg. Overdag is drie
tot acht keer plassen gezond, schrijft het Belgische Gezondheid en
Wetenschap.
Toch gaat het snel om meer. Volgens Kummeling ligt de oorzaak vaak
ergens anders dan in de blaas of de prostaat.
Je nieren werken
’s nachts harder dan vroeger
Je lichaam
maakt ’s nachts extra ADH aan, een hormoon dat de nieren
afremt. Daardoor maak je normaal in de nacht weinig urine. Met de jaren
raakt dat ritme verstoord: de nieren blijven doorwerken en je blaas
loopt vol.
Daar komt bij dat de blaas minder soepel wordt. Je kunt de aandrang
minder lang uitstellen, soms al voor de blaas echt vol is. Bij vrouwen
in de overgang maakt minder oestrogeen de blaas en urinewegen
gevoeliger.
Dikke enkels
kunnen je ’s nachts wakker houden
Vocht dat zich overdag in je benen ophoopt, bijvoorbeeld door
hartfalen, komt bij het liggen terug in de bloedbaan. Je nieren plassen
het dan ’s nachts alsnog uit.
Ook slaapapneu speelt mee. De ademstops zetten de nieren aan tot meer
urine. Bij mannen kan een vergrote prostaat in de blaas uitpuilen,
waardoor die eerder een seintje geeft. Verder noemt Gezondheid en
Wetenschap een overactieve blaas, diabetes en een slecht werkende
schildklier.
Je plaspil of
je avondthee kan de boosdoener zijn
Plaspillen werken niet bij iedereen even snel. Neem je ze laat op de
dag, dan kun je er ’s nachts nog last van hebben. Overleg met je
huisarts of apotheker of je ze eerder kunt innemen.
Leefstijl telt ook. Kummeling raadt aan na acht uur ’s avonds niet
meer te drinken. Veel thee of zout eten in de avond maakt het erger, net
als koffie en alcohol. Drink overdag wel genoeg; Gezondheid en
Wetenschap houdt het op hooguit twee liter per dag.
En soms is het gewoonte: je wordt wakker en loopt naar de wc zonder
echte aandrang.
Vaak verdwijnt het nachtelijk plassen vanzelf, zodra de slaapapneu wordt behandeld.- Maxime Kummeling, uroloog LUMC
Waarom de
nachtelijke wandeling niet onschuldig is
Slaperig door een donker huis lopen vergroot de kans op een val. Bij
ouderen kan dat eindigen met een gebroken heup, waarschuwt Kummeling.
Een nachtlampje in de gang helpt. Lees ook wat
je kunt doen als je midden in de nacht klaarwakker bent
en hoeveel
slaap je nodig hebt als je ouder wordt
.
Wanneer ga je naar de
huisarts?
Maak een afspraak als:
- je elke nacht meerdere keren moet en daar overdag moe van bent;
- je ineens veel vaker moet dan eerst;
- plassen pijn doet of je bloed in je urine ziet;
- je dikke enkels hebt, of je partner merkt dat je adem ’s nachts
stokt;
- de tips over drinken en zout na een paar weken niets uitmaken.
Houd een paar dagen een plasdagboek bij: hoe laat je drinkt, hoeveel
en wanneer je plast. Daarmee ziet de huisarts snel of je nieren ’s
nachts te veel aanmaken of dat je blaas te snel vol zit. “Heb je veel
last? Ga dan naar de huisarts”, zegt Kummeling.
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