Directeur NTR: besluit Bruins is donderslag bij heldere hemel

HILVERSUM (ANP) - NTR-directeur Lucas Goes heeft vol ongeloof gereageerd op het voornemen van minister Bruno Bruins (Cultuur) om de omroep te beëindigen. Het nieuws komt "als donderslag bij heldere hemel", aldus Goes. "We waren in de veronderstelling dat de NTR in het nieuwe bestel in een nieuw te vormen taakhuis een plek zou krijgen."

Bruins maakte vrijdag bekend dat de NTR verdwijnt bij de hervorming van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De programma's blijven bestaan en worden ondergebracht in de vier of vijf omroephuizen waarin Bruins alle omroepen wil onderbrengen.

De NTR speelt "een onmisbare rol in de democratische kennissamenleving door informatieve, culturele en educatieve programma's te maken voor iedereen", stelt Goes. De NTR is volgens hem "hoeder van thema's die anders onderbelicht blijven, van doelgroepen die we uit het oog dreigen te verliezen en van maatschappelijk relevante onderwerpen die objectiviteit vereisen."

Debat

Programma's die de NTR maakt zijn onder meer Nieuwsuur (samen met de NOS), Promenade, Dream School, Het verhaal van Nederland en Het Sinterklaasjournaal. Ook maakt de omroep programma's over de islam, zoals Bekeerd, Ramadan Bites (online) en Moslims Zoals Wij.

De omroep heeft naar eigen zeggen tijd nodig de boodschap van Bruins te verwerken en te kijken wat dit precies betekent. "We zullen er alles aan doen om in aanloop naar het debat op 14 april, in Den Haag het belang van de taak van de NTR, onze onafhankelijke rol in het bestel en de zorg voor onze medewerkers te onderstrepen. We leggen ons hier niet zomaar bij neer."