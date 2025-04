In 2029 moet NPO terug naar vier of vijf omroephuizen

DEN HAAG (ANP) - De hervorming van de NPO moet per 2029 ingaan. De grootste veranderingen zijn dat de huidige omroepen moeten samengaan in vier of vijf omroephuizen. De NOS en NPO blijven los van de omroephuizen bestaan en de NTR verdwijnt volledig. Ook komen er maximale termijnen voor bestuurders.

Met de hervorming wil minister Eppo Bruins (Cultuur, NSC) dat de bestuurlijke laag binnen de publieke omroep veel kleiner wordt. Nu heeft elke omroep nog een eigen bestuur, dat wordt in 2029 per omroephuis. De hervorming moet ook de sociale veiligheid vergroten, maar hoe dat precies gebeurt, moet nog worden uitgezocht samen met de NPO.

Het is de bedoeling dat alle geluiden uit de samenleving gehoord blijven in de omroephuizen. Dat moet wettelijk worden vastgelegd en daarop moet onafhankelijk toezicht komen. Wie dat toezicht gaat houden, wil Bruins gaan onderzoeken samen met de omroepen.