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Directeur ON! kondigt verzet aan als minister vergunning intrekt

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 13:55
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HILVERSUM (ANP) - Omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland (ON!) zal zich verzetten als mediaminister Rianne Letschert besluit om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken. Dat verkondigde Vlemmix in de uitzending van Ongehoord Nieuws, voorafgaand aan het gesprek dat hij dinsdagmiddag met de minister voert. In dat gesprek maakt Letschert een voorgenomen besluit bekend over het al dan niet intrekken van de voorlopige licentie.
"Ik wil nog wel zeggen dat wij ons hier uiteraard niet zomaar bij neer gaan leggen", sloot Vlemmix het gesprek in de uitzending af. Volgens de omroepdirecteur is uit Den Haag al gelekt dat de licentie van ON! waarschijnlijk wordt ingetrokken.
ON! kreeg veel kritiek op een online-uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Het Commissariaat voor de Media en de NPO hebben zich daarna tot de minister gewend en aangegeven dat er voldoende grondslag is om de licentie in te trekken. ON! kwam de afgelopen jaren vaker in opspraak.
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