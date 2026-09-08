De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

Je bekijkt de foto's van gisteravond in de groepsapp en op elk kiekje zie je er anders uit. De één is nou eenmaal fotogenieker dan de ander, denk je dan maar. Niet dus. Volgens professionele fotografen en modellen zit het 'm gewoon in een paar trucjes die je in tien seconden onder de knie hebt. Wij zetten de beste op een rij.

1. Kin iets naar beneden

Klinkt tegenstrijdig, maar werkt gegarandeerd. De meeste mensen steken hun kin juist omhoog voor de foto, met als gevolg dat je recht in twee neusgaten kijkt. Doe je kin een halve tot hele centimeter omlaag en je oogt meteen zelfverzekerder.

2. Rek je nek

Rug recht, schouders naar beneden en naar achteren, en dan je kin licht naar voren kantelen; het zogeheten 'oren naar voren'-trucje. Voelt onnatuurlijk aan, ziet er op de foto juist ontspannen en slank uit. Bonus: geen onderkin meer.

3. Nooit recht van voren

Een frontale foto maakt je gezicht breder. Draai je lichaam licht opzij richting de camera, de bekende 3/4-hoek, en kantel je hoofd een tikkeltje. Direct actiever en minder stijf.

4. Het tongtrucje van modellen

Dit is misschien wel het meest verrassende trucje: druk je tong tegen je gehemelte terwijl je je kaken licht op elkaar houdt. Klinkt gek, maar het strakt je kaaklijn direct aan; een geheim dat fotomodellen al jaren gebruiken.

5. Let op de camerahoek

Laat de camera op ooghoogte staan, of net iets hoger. Van onderaf gefotografeerd worden, zorgt bijna altijd voor een onflatteuze onderkin. Leun daarnaast licht naar voren vanuit je middel; voelt raar, oogt geweldig.

Het gekke is: geen van deze houdingen voelt natuurlijk aan op het moment zelf. Maar dat is precies het punt — een foto bevriest een fractie van een seconde, en wat in het echt overdreven aanvoelt, oogt op beeld juist subtiel en zelfverzekerd. Volgende keer dat de telefoon tevoorschijn komt, weet je precies wat te doen.