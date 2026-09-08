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Zelensky hoopt op gesprekken met Rusland en VS later deze maand

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 13:45
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KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat een ontmoeting tussen Oekraïense, Russische en Amerikaanse onderhandelaars nog later deze maand kan plaatsvinden. Dat zei hij nadat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend een bezoek hadden gebracht aan Moskou en Kyiv.
De bezoeken leverden geen directe doorbraak op, maar Zelensky toonde zich optimistisch dat rechtstreekse gesprekken met Rusland binnenkort kunnen worden hervat. "Als alle partijen instemmen, willen we de gesprekken dit najaar voeren", zei Zelensky tegen verslaggevers. "Als het in september kan, is dat fantastisch. Hoe eerder, hoe beter."
Hij noemde Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland als mogelijke locaties, maar sloot ook andere landen niet uit. Als de gesprekken doorgaan, verwacht hij dat onder meer graantransporten en energie-infrastructuur op de agenda staan.
Eerdere bemiddelingspogingen onder Amerikaanse leiding liepen op niets uit.
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