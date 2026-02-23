ECONOMIE
Dit jaar al meer dan 600 migranten omgekomen in Middellandse Zee

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 18:19
anp230226162 1
GENÈVE (ANP) - Sinds het begin van dit jaar zijn er zeker 606 migranten omgekomen in de Middellandse Zee, meldt de VN-migratieorganisatie IOM. Sinds het agentschap cijfers hierover begon bij te houden in 2014 zijn er niet eerder zoveel doden gevallen aan het begin van het jaar.
Er wordt gevreesd voor het leven van nog eens dertig migranten nadat hun boot afgelopen zaterdag in zwaar weer is gekapseisd voor de Griekse kust. Twintig mensen werden gered, onder wie vier minderjarigen. De boot was vorige week maandag vertrokken vanuit Libië.
De IOM roept op tot meer zoek- en reddingspogingen op de Middellandse Zee. De organisatie wil ook meer internationale samenwerking om mensensmokkelnetwerken op te rollen.
De Middellandse Zee vormt een belangrijke route voor veel migranten die vanuit Noord-Afrika naar Europa willen reizen.
