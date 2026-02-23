Voorzitter EU-regeringsleiders roept Orbán tot de orde

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán is door voorzitter van de EU-leiders António Costa terechtgewezen. In een brief aan Orbán schrijft Costa dat leiders gebonden zijn aan hun besluit, als daarover consensus is bereikt. De EU-leiders zijn in december unaniem akkoord gegaan met een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. De Hongaarse premier blokkeert dit nu. Dat kan niet, stelt Costa. Hij roept Orbán op zijn blokkade tegen de lening op te heffen.

"Een besluit van de Europese Raad moet worden gerespecteerd", schrijft Costa maandag in zijn brief. "Elke schending van deze verbintenis vormt een schending van het beginsel van oprechte samenwerking. Geen enkele lidstaat mag de geloofwaardigheid van collectief genomen besluiten van de Europese Raad ondermijnen."

Orbán blokkeert de lening omdat Hongarije geen Russische olie krijgt uit de door Russen beschadigde Droezjba-pijpleiding. Volgens Orbán weigert Oekraïne de olieleveringen te herstellen.