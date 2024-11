Dochter Elon Musk wil VS verlaten na verkiezingswinst Trump

Vivian Jenna Wilson, de dochter van Elon Musk, wil niet meer in de Verenigde Staten wonen nu de Republikein Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dat schrijft de 20-jarige Wilson in een bericht op het platform Threads. Musk, eigenaar van het platform X en CEO van Tesla, is een uitgesproken aanhanger van Trump.

"Ik dacht dit al een tijdje, maar gisteren werd het voor mij bevestigd. Ik zie mijn toekomst niet in de Verenigde Staten liggen", aldus Wilson. "Zelfs als hij nog maar vier jaar in functie is, zelfs als de anti-transwetgeving op magische wijze niet van kracht wordt, zullen de mensen die hier vrijwillig voor hebben gestemd, voorlopig nergens heen gaan."

Wilson verbrak de band met haar vader twee jaar geleden nadat ze een transitie had ondergaan. Wilson is geboren als jongen. Haar vader ondersteunde haar niet in de transitie, waarop Wilson haar achternaam veranderde. Musk zei eerder over zijn dochter dat hij zijn "zoon verloren" was.