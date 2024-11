Hermans geeft nog geen details over aanvullend klimaatpakket

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans wil nog niets zeggen over de omvang van het aanvullende klimaatpakket waar zij komend voorjaar mee komt. Op vragen daarover van een uiterst kritische oppositie gaf ze tijdens de verdediging van haar begroting in de Tweede Kamer geen antwoord.

Een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) liet onlangs zien dat bij ongewijzigd beleid de kans minder dan 5 procent is dat Nederland het wettelijk vastgelegde klimaatdoel voor 2030 haalt. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen minstens 55 procent lager dan in 1990.

Om de kans van slagen te laten toenemen tot 95 procent, moet de uitstoot met 24 megaton extra omlaag. De oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66 en PvdD wilden van Hermans weten of dat ook haar inzet is. In het coalitieakkoord is immers afgesproken dat de klimaatdoelen gewoon overeind blijven.