Dode en tientallen gewonden door incident in stadion Lima

LIMA (ANP/AFP) - In het stadion Alejandro Villanueva in de Peruaanse hoofdstad Lima is een persoon om het leven gekomen. Zeker 47 anderen zijn gewond geraakt, meldt de Peruaanse minister van Volksgezondheid Juan Carlos Velasco aan lokale media.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde eerder op X dat er een "constructie" instortte, zonder verder in detail te treden. Minister Velasco sprak in zijn verklaring enkel van een "incident".

De Spaanstalige CNN meldde dat het misging tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanloop naar een voetbalwedstrijd die zaterdag gepland staat tussen de Peruaanse voetbalteams Alianza Lima en Universitario.

Onduidelijkheid

Voetbalclub Alianza Lima meldt in een verklaring dat van het instorten van een "constructie" geen sprake is. Wat er wel gebeurd is, maakt de club niet duidelijk.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de gewonden naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht en de zorgkosten door de regering worden vergoed. Om zorg te kunnen verlenen aan alle gewonden is de alarmfase afgekondigd in ziekenhuizen in de hoofdstad, stelt het ministerie.