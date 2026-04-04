Wordt je buitenlandse vakantie deze zomer al duurder door de energiecrisis?

Economie
door Ans Vink
zaterdag, 04 april 2026 om 6:56
Buitenlandse zomervakanties dreigen deze zomer flink duurder te worden. Door de aanhoudende energiecrisis, duurdere kerosine en stijgende stroomprijzen lopen vooral vliegtickets en hotelovernachtingen hard op – met directe gevolgen voor Nederlandse vakantiegangers.
De kans is groot dat buitenlandse zomervakanties dit jaar duurder uitvallen, deels door de langdurige energiecrisis die de prijzen voor vervoer en accommodatie opdrijft. Reisorganisaties signaleren hogere kosten bij vliegtickets, brandstof en hotelovernachtingen, vooral in Zuid-Europese bestemmingen zoals Spanje, Italië en Griekenland.
Volgens data van het Europees statistiekbureau Eurostat zijn de gemiddelde energieprijzen in maart 2026 nog altijd 18 procent hoger dan voor de crisis van 2022. Ook luchtvaartmaatschappijen kampen met gestegen brandstofkosten, die vaak worden doorberekend in de ticketprijs. De ANVR, de brancheorganisatie voor Nederlandse reisbureaus, schat dat de gemiddelde pakketreis deze zomer tussen de 7 en 12 procent duurder wordt.
Daarnaast stijgen de verblijfskosten doordat hotels en vakantiehuizen hogere energierekeningen moeten compenseren. “De airco’s, zwembaden en restaurants draaien allemaal op duurdere stroom,” zegt reisanalist Frank Oostdam (ANVR). Vooral in populaire kustgebieden met hoge energievraag en beperkte infrastructuur lopen de prijzen snel op.
Voor Nederlandse vakantiegangers betekent dit concreet dat populaire zonbestemmingen deze zomer minder betaalbaar kunnen lijken. De prijsstijgingen raken niet alleen gezinnen met een krapper budget, maar ook middeninkomens die gewend waren aan frequente buitenlandse trips. Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor binnenlandse en treinreizen, die milieuvriendelijker én vaak goedkoper zijn.
Deze ontwikkeling raakt bredere thema’s: de verwevenheid van energiebeleid, consumentengedrag en toerisme. Waar energie ooit een abstract politiek dossier was, merken reizigers nu direct de gevolgen in hun portemonnee.
Wie deze zomer dus toch die mediterrane zon wil opzoeken, zal dat waarschijnlijk wat dieper in de buidel moeten voelen.

Lees ook

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekeningMeer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening
Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.
Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuisWaarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis
De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

Voor joden was Pasen eeuwenlang levensgevaarlijk

De drie cruciale factoren voor een optimale tweede helft van je leven

Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

