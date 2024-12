AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft op de Clauskindereweg in Amsterdam Nieuw-West een overleden man gevonden. Zijn lichaam werd maandagochtend aangetroffen in een gang van een gebouw, onduidelijk is hoelang hij daar al lag.

Hoe de man om het leven is gekomen wordt onderzocht. Mogelijk was er sprake van een misdrijf. Rechercheurs doen onderzoek.