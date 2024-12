'Explosieve nacht': zeven explosies in Amsterdam

In Amsterdam zijn zondagavond en in de nacht naar maandag in totaal zeven explosies geweest, meldt de politie. Die spreekt van een "explosieve nacht" in de hoofdstad. Niemand raakte gewond, wel is er volgens de politie "de nodige schade" aan de getroffen woningen.

Zes explosies waren in Amsterdam-West. De eerste explosie was om 19.55 uur in de Jacques Veltmanstraat, in de buurt van station Amsterdam Lelylaan. Daarna was het tussen 01.51 uur en 03.10 uur raak op de Orteliuskade, de Laan van Spartaan, de Johan Hofmanstraat, de Hoofdweg en de Jan Zijvertszstraat. In Amsterdam-Zuidoost was er ook een explosie, op het Krulslaplantsoen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies.