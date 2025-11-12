ECONOMIE
Dode na heroplevering geweld bij grens Thailand en Cambodja

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 14:09
BANGKOK/PHNOM PENH (ANP/RTR) - Thailand en Cambodja beschuldigen elkaar van een heropleving van geweld aan de grens. Cambodja zegt dat Thaise militairen woensdag het vuur hebben geopend, waarbij een dode en drie gewonden zijn gevallen.
Een Thaise legerwoordvoerder beweert dat Cambodjaanse militairen Thailand eerst beschoten en dat Thaise militairen waarschuwingsschoten losten. De spanningen tussen de landen lopen sinds deze week weer op.
In juli leidden gevechten tussen Thailand en Cambodja tot 43 doden. Na vijf dagen ging een staakt-het-vuren in. De Amerikaanse president Donald Trump was betrokken bij de totstandkoming van de wapenstilstand en was vorige maand ook bij de ondertekening van een vervolgdeal over het beëindigen van de vijandelijkheden.
Thailand heeft die deal deze week opgeschort. Het beschuldigt Cambodja van het plaatsen van landmijnen, die maandag Thaise militairen hebben verwond. Thailand eist excuses, terwijl Cambodja het leggen van mijnen ontkent.
