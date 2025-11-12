ECONOMIE
Nep gezagvoerder vloog maandelang passagiers boven Europa

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 12 november 2025 om 13:57
16272266217_16279521ea_b
Een piloten-uitzendbureau heeft een aantal maanden een piloot verhuurd die niet bevoegd was om gezagvoerder te zijn op grote toestellen. De man heeft in ieder geval voor de  Litouwse luchtvaartmaatschappij Avion Express door heel Europa gevlogen, met honderden passagiers aan boord. Dat bevestigt volgens “Aero Telegraph” de luchtvaartmaatschappij.
De man met de initialen L. A. B., die slechts co-piloot is, zou met vervalste certificaten een baan als gezagvoerder hebben gekregen. Daarvoor zou hij als eerste officier bij de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda hebben gevlogen.
Mogelijk heeft hij ook gevolgen voor Easyjet en Eurowings.
Zijn werkgever Avion Express is een zogenaamde wet-lease-luchtvaartmaatschappij met hoofdkantoor in Vilnius (Litouwen), die gespecialiseerd is in het ter beschikking stellen van vliegtuigen met complete bemanning aan andere luchtvaartmaatschappijen (waaronder LOT, easyJet en Sun Express). Volgens eigen gegevens beschikt het bedrijf over een vloot van meer dan 50 vliegtuigen, voornamelijk A320's en A321's, die bestemmingen over de hele wereld aandoen.
Een woordvoerster van Eurowings tegen Bild: “Het onderzoek naar de zaak is in handen van Avion Express en is momenteel nog niet afgerond – we wachten momenteel op opheldering van de feiten.”
De Litouwse luchtvaartmaatschappij doet nu onderzoek naar de piloot. Een woordvoerster van “Avion Express” zei volgens “Aero Telegraph”: “Onlangs is het bedrijf in het bezit gekomen van niet-geverifieerde informatie over zijn beroepservaring. Er is onmiddellijk een intern onderzoek ingesteld, dat momenteel nog loopt.”

