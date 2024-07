Dode vrouw gevonden in woning Eersel, politie vermoedt misdrijf

EERSEL (ANP) - Een 91-jarige vrouw die vrijdagochtend door een familielid dood werd aangetroffen in haar huis aan de Midakkers in Eersel, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie denkt aan opzet "door de omstandigheden waaronder zij werd gevonden". Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt wat er is gebeurd.

De politie heeft bij een buurtonderzoek al met omwonenden gesproken en roept anderen die mogelijk meer weten over de zaak op zich te melden. Het onderzoek in de woning gaat vrijdag nog "geruime tijd" door en zal waarschijnlijk ook nog een deel van de zaterdag in beslag nemen.