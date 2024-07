Zeeman (Visma) kan leven met tijdverlies Vingegaard

GEVREY-CHAMBERTIN (ANP) - Na zeven ritten in de Tour de France staat Jonas Vingegaard op 1 minuut en 15 seconden van Tadej Pogacar. Een verschil waarmee de ploegleiding van Visma - Lease a Bike kan leven. "We wisten dat we met de lastige start in Italië, de rit over de Galibier en deze tijdrit tijd zouden verliezen. Dat is binnen de perken gebleven", zei sportief directeur Merijn Zeeman over zijn Deense kopman.

Vingegaard had door een zware val in de Ronde van Baskenland in april een verre van ideale voorbereiding op de Tour. De winnaar van de afgelopen twee edities reed voorafgaand ook geen koersen meer en de verwachting is dat hij zich pas in de loop van de drie weken gaat verbeteren. "Het tijdsverschil dat er nu staat was ingecalculeerd", vertelde Zeeman, die Vingegaard in de eerste individuele tijdrit als vierde zag eindigen achter winnaar Remco Evenepoel. Het verschil met geletruidrager en grootste uitdager Pogacar bedroeg 25 seconden.

"Op de rollende vlakke stukken was Jonas als lichtgewicht in het nadeel ten opzichte van Tadej. De klim was dan weer wat zwaarder, maar we hadden verwacht iets meer tijd te verliezen. We kunnen tevreden zijn", vond Zeeman.

Verkennen

Zondag wacht een rit over een aantal gravelstroken. Door zijn lange herstelperiode is Vingegaard niet toegekomen aan het verkennen van de rit rond Troyes. Geen probleem, meende Zeeman. "Van een keer verkennen word je geen betere gravelrenner. We zullen daar gewoon als ploeg een topprestatie moeten leveren."

Zeeman beseft dat Vingegaard, die de afgelopen twee jaar Pogacar aftroefde, tijd zal moeten terugwinnen. "Dat moet ergens gebeuren. We moeten afwachten of zijn basis breed genoeg is om in de derde week boven zichzelf uit te stijgen. Het type bergetappes dat we dan krijgen hebben we nog niet gehad."