Dodelijk begin 2025 voor Gaza, Israël dreigt geweld op te voeren

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn sinds het begin van het nieuwe jaar al zeker 25 mensen om het leven gekomen door Israëlische aanvallen, zeggen de autoriteiten in het Palestijnse gebied. De bevolking kampt intussen ook met de gevolgen van hevige regenval: ruim 1500 tenten van gevluchte Gazanen zouden zijn overstroomd.

"Terwijl de wereld Nieuwjaar viert, beginnen wij 2025 met de eerste Israëlische slachtpartij", zei een woordvoerder van de burgerbescherming. Volgens hem vielen vijftien van de dodelijke slachtoffers in een gebombardeerd huis in Jabalia.

Israël dreigt de bombardementen verder op te voeren, als Hamas raketten op Israëlisch grondgebied blijft afvuren en Israëlische gijzelaars nog langer vasthoudt. "Ik heb een duidelijke boodschap voor de hoofden van de terroristen in Gaza", sprak minister van Defensie Israel Katz woensdag. "Als Hamas niet snel de Israëlische gijzelaars vrijlaat en doorgaat met het beschieten van Israëlische gemeenschappen, dan krijgt het te maken met klappen van een intensiteit die lang niet is gezien in Gaza, zei hij in een verklaring. Die werd uitgebracht nadat Katz de plaats Netivot had bezocht, die recent onder vuur was genomen vanuit Gaza.