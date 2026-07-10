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AEX-index begint licht lager, focus op chipsector

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 9:13
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een klein verlies begonnen. De aandacht bleef uitgaan naar de chipbedrijven, die dit jaar sterk zijn gestegen door de grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers kijken onder meer uit naar het Amerikaanse beursdebuut van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix. Ook kondigde de Amerikaanse chipmaker Micron Technology aan de komende tien jaar meer dan 250 miljard dollar te investeren in nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1078,74 punten. De AEX sloot donderdag nog 0,7 procent hoger dankzij stevige koerswinsten van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De MidKap won vrijdagochtend 0,2 procent tot 1077,07 punten. Frankfurt daalde 0,1 procent en Londen klom 0,1 procent. Parijs verloor een fractie.
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