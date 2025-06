Doden bij grote brand in woonflat Noord-Franse Reims

REIMS (ANP/DPA) - Bij een grote brand in een woonflat in het Noord-Franse Reims zijn afgelopen nacht zeker vier doden gevallen, onder wie een kind. Een ander kind wordt nog vermist. Twee mensen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis, twaalf mensen zijn lichtgewond.

Volgens de autoriteiten kan het aantal slachtoffers nog oplopen, omdat de brandweerlieden nog niet de hele flat hebben kunnen inspecteren. Zo'n veertig bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen gymzaal.

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Het vuur begon op de vierde verdieping en verspreidde zich snel. Inmiddels is de brand geblust.

Getuigen spreken tegen BFMTV van een "indrukwekkende" brand. Er zouden knallen te horen zijn geweest en iemand zou uit het raam meters naar beneden zijn gesprongen om te ontsnappen aan de vlammen.