Teveel slapen is ook ongezond

Meta beschrijving: Niet alleen te weinig, maar ook te veel slapen verhoogt het risico op hartproblemen, overgewicht en diabetes. Waarom is een lange nachtrust soms juist ongezond?

Blogtekst:

Slapen is gezond, maar slaap je structureel meer dan 9 uur per nacht dan kan het tegenovergestelde effect optreden. Meerdere grote internationale onderzoeken laten zien: te veel slapen is net zo’n gezondheidsrisico als te weinig slapen.

Het ideale slaapvenster voor volwassenen ligt volgens experts tussen de zeven en negen uur per nacht. Wie jarenlang regelmatig langer in bed ligt, loopt een aantoonbaar hoger risico op gezondheidsproblemen. Denk aan een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, beroertes, hoge bloeddruk en diabetes type 2. Daarnaast blijkt dat mensen die structureel te veel slapen vaker last hebben van overgewicht en zelfs obesitas, mogelijk doordat ze minder actief zijn overdag en hun dag-nachtritme verstoren.

Maar de gevolgen gaan verder dan alleen het lichamelijke vlak. Te veel slapen wordt in verband gebracht met somberheid, concentratieproblemen en een grotere kans op depressie. Het klinkt tegenstrijdig, maar wie te veel slaapt, wordt vaak juist moe en futloos wakker en ervaart minder diepe, herstellende slaap. Ook hoofdpijn , rugklachten en een verhoogde kans op cognitieve problemen zijn bekende klachten bij mensen die regelmatig erg lang slapen.

Waarom slapen sommige mensen dan toch zo veel? Vaak is het een signaal dat er iets anders speelt: onderliggende aandoeningen zoals depressie, slaapapneu, een traag werkende schildklier of de bijwerking van medicijnen. Maar ook een relatief inactieve levensstijl, sociaal isolement of langdurige stress kunnen ervoor zorgen dat iemand te lang in bed blijft liggen.

Praktische tips voor gezonde slaap zijn: houd je aan een vast ritme, zorg voor voldoende daglicht, beweeg regelmatig en voorkom dat langer dan strikt nodig in bed blijft. Merk je dat je vaak meer dan negen uur nodig denkt te hebben, of blijf je ondanks ruim slapen moe? Dan is het verstandig om een arts te raadplegen.