Narcisten op je werk: het is geen zeldzaamheid en de gevolgen zijn vaak groter dan je denkt. Hoewel een narcist op het eerste gezicht charismatisch en daadkrachtig oogt, blijkt de onderliggende dynamiek allesbehalve bevorderlijk voor een prettige samenwerking. In Nederland heeft rond de zes procent van de bevolking (trekken van )een narcistische persoonlijkheidsstoornis – op kantoor gaat het dus vrijwel altijd om meer dan enkele losse incidenten.

Niet zelden raken teams onder een narcistische leidinggevende verdeeld, groeit er wantrouwen en klimmen verzuimcijfers. Uit vele praktijkvoorbeelden blijkt: waar narcisten de dienst uitmaken, daalt het werkplezier, verdwijnt de openheid en nemen veiligheidsgevoel en motivatie af. Innovatieve ideeën? Alleen als het hun status dient. Medewerkers met burn-out of mensen die vertrekken omdat ze niet meer gezien worden komen dan niet zelden voor.

Hoe ga je om met een narcist in je team? Blijf vooral bij jezelf en neem niets persoonlijk, want narcisme draait niet om jou maar om het zelfbeeld van de ander. Stel heldere grenzen – emotioneel, mentaal en praktisch. Wees direct, maar blijf feitelijk en trap niet in pogingen tot manipulatie of gaslighting. Probeer niet te veranderen wie je narcistische collega is; accepteer het gedrag, maar begrens het voor jezelf. En als dat niet lukt? Bespreek de situatie intern en zoek steun, want je bent vrijwel nooit de enige die last heeft van deze dynamiek.